Enttäuschende Vorstellung : Müde Pinguine verlieren Heimpremiere gegen DEG

Krefeld Beim Comeback der KEV-Fans in der Yayla-Arena kassierten die Krefelder vor 500 Zuschauern eine 0:3-Niederlage. Von den Neuzugängen hinterließ nur Torwart Oleg Shilin einen guten Eindruck.

Ihre Rückkehr in die Yayla-Arena seit dem 8. März 2020 hatten sich die 500 KEV-Fans, die zur Saisoneröffnung der Krefeld Pinguine kommen durften, sicher anders vorgestellt. Sie sorgten vor dem Spiel dank der aufmunternden Begrüßung von Stadionsprecher Kristian Peters-Lach zwar für gute Stimmung, die war allerdings angesichts der müden Vorstellung ihrer Mannschaft schnell verflogen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis die Trainer die richtigen Formationen gefunden haben. Bis auf Laurin Braun (privat verhindert) und Tom Eric-Bappert (verletzt) waren alle Mann an Bord.

Mit 0:3 mussten sich die Schwarz-Gelben im einzigen Test auf eigenem Eis ausgerechnet dem rheinischen Rivalen Düsseldorfer EG geschlagen geben. Die Gäste, die am Freitag ein Trainingsspiel gegen Iserlohn mit 4:2 gewonnen hatten, wirkten eingespielter und lauffreudiger als die Schwarz-Gelben. Von deren Neuzugängen ragte bei seinem Debüt für Krefeld nur Torwart Oleg Shilin heraus, der eine höhere Niederlage verhinderte. Im Angriff fehlte es den Gastgebern an Spielwitz und Durchschlagskraft. Und das auch bei den vier Überzahlsituationen. Kapitän Martin Schymainski, der wie so oft kämpferisch ein Vorbild war, hatte Pech mit einem Pfostenschuss (47.). Ansonsten waren Großchancen Mangelware. Was an Schüssen auf sein Tor kam, war für Mirko Pantowski relativ sichere Beute.