1:4 gegen Bad Nauheim Pinguine verlieren Heimpremiere 2024

Die Pinguine versuchten, schnell zum Ausgleich zu kommen und tauchten jetzt häufiger im Drittel der Gäste auf. Doch eine ganz klare Torchance ergab sich nicht. Zwar erzielte Weiß den nächsten Treffer, aber sein Bruder Daniel des Krefelder Kapitäns. Nach einem Check gegen Maxi Söll in der neutralen Zone waren die Gäste plötzlich vor Bick in Überzahl und nutzten das zum zweiten Treffer (12.). Und wieder drängten die Pinguine auf ihren ersten Treffer. Dabei scheiterten Dennis Miller und Lucas Lessio an Torwart Lunemann. Und wieder schlug es auf der anderen Seite beim nächsten Angriff der Nauheimer ein. Fischer traf aus kurzer Distanz genau ins kurze Kreuzeck (17.).