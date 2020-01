13 Sekunden fehlten zum Sieg : Pinguine verlieren das kleine Westderby

In dieser Szene verletzte sich Torwart Jussi Rynnäs am Kopf und musste verletzt das Eis verlassen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder unterlagen im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters vor 5878 Zuschauern mit 3:4 nach Penaltyschießen. Torwart Jussi Rynnäs musste in der Verlängerung verletzt vom Eis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Mit sehr viel Leidenschaft und Kampf begeisterten die Pinguine im kleinen Westderby gegen die Iserlohn Roosters ihre Fans, mussten sich aber nach einem überaus bitteren Ende mit 3:4 nach Penaltyschießen geschlagen geben. 13 Sekunden fehlten den Krefeldern zu drei verdienten Punkten, ehe die Gäste aus dem Sauerland noch den Ausgleich erzielten. Zu allem Übel musste Torwart Jussi Rynnäs in der Verlängerung noch verletzt das Eis verlassen.

Einen Erfolg verbuchten die Pinguine bereits vor dem Spiel. Denn durch die School-Kids-Aktion, die über 1500 Schulkinder anlockte, waren die Ränge beim Auftaktbully glänzend gefüllt. Ehe es losging, erinnerte Stadionsprecher Kristian Peters-Lach an Aufsichtsratsmitglied Helmut Borgmann, der am 3. Januar gestorben ist, und an den ebenfalls kürzlich gestorbenen Ex-Trainer Miro Berek, der .von 1995 bis Januar 1998 hinter der Bande stand. Für Beide gab es einen langanhaltenden Ehrenapplaus.

Für das Geschehen auf dem Eis gab es zunächst kaum Beifall. Dafür aber in der neunten Minute umso mehr. Denn Torsten Ankert, der am Freitag in Nürnberg sein 700. DEL-Spiel absolviert hatte, krönte das Jubiläum mit der Führung. Sein Distanzschuss wurde von einem Iserlohner noch leicht abgefälscht (9.). Es entwickelte sich ein packendes Kampfspiel. Die Pinguine, die ohne den erkrankten Justin Hodgman auskommen mussten, überstanden Strafen gegen Chad Costello und Philip Riefers, weil Halmo einmal die Latte traf und zweimal an Torwart Jussi Rynnäs scheiterte.

Rynnäs war es auch zu Beginn des Mitteldrittels, der gegen Raymond den Ausgleich verhinderte. Das Match blieb ausgeglichen. Es gab Phasen, da sezten sich die Pinguine im gegnerischen Drittel fest, dann mal die Roosters. Dabei vergab Garrett Noonan eine gute Einschussmöglichkeit, auf der anderen Seite scheiterte Petan an Rynnäs.

In der 30. Minute stürtzte Riefens bei einer Attacke gegen ihn aufs Eis, verletzte sich und musste für den Rest des Spiels passen. Er bekam in der Kabine nicht mit, wie Philipp Kuhnekath bei einem Konter nach Vorarbeit von Jeremy Welsh das 2:0 erzielte. Der Jubel der KEV-Fans war noch nicht verhallt, da sorgte Sutter für den Anschlusstreffer. Sekunden vor der zweiten Pause hätte Vinny Saponari in Überzahl den alten Abstand wieder herstellen können, scheiterte aber an Torwart Jenike.

Im Schlussdrittel dauerte es bis zur 45. Minute, als Daniel Pietta nach einem Fehler von Weidner alleine vor dem Iserlohner Tor stand, aber Jenike nicht überwinden konnte. Stattdessen fiel auf der anderen Seite der Ausgleich. Rynnäs konnte einen Schuss von MacQueen noch abwehren, doch gegen den Nachschuss von Rumble war er machtlos. Das Entsetzen bei den KEV-Fans dauerte nicht lange, denn nur 71 Sekunden später brachte Welsh die Pinguine mit einem platzierten Schuss ins lange obere Eck wieder in Führung. Dann erhitzen sich die Gemüter. O` Conner stoppte Pietta in Ringermanier. Die Pingunie konnten die Überzahl nicht nutzen. So blieb es weiter spannend. Trainer Pierre Beaulieu bündelte in den letzten zehn Minuten die Kräfte. Er begnügte sich mit nur vier Verteidigern und acht Stürmern. Mike Schmitz und Niklas Postel blieben auf der Bank, wo Arturs Krumnisch schon die ganze Zeit saß. Vier Minuten vor dem Ende musste Pietta auf die Strafbank. Iserlohns Trainer O` Leary nahm seine Auszeit und nach Hälfte der Überzahl seinen Torwart vom Eis. Die Pinguine überstanden die Unterzahl und stemmten sich in den letzten 60 Sekunden des Spiels mit großem Kampf vergeblich gegen den Ausgleich. 13 Sekunden vor der Schlusssirene lenkte Sutter den Puck in die Krefelder Maschen.