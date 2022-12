Überraschung in Sachsen 2:5 - Eispiraten kaufen den Pinguinen den Schneid ab

Krefeld · Die Krefelder unterlagen am Freitagabend überraschend beim Tabellenvorletzten in Crimmitschau. Nur Torwart Matthias Bittner war in Bestform. Am Sonntag ist Schulsslich Bayreuth zu Gast.

02.12.2022, 22:56 Uhr

Torwart Matthias Bittner trifft keine Schuld an der bitteren Niederlage. Die Abwehr war häufig nicht im Bilde. Vorne wurden zu viele Torchancen vergeben. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Von H.-G. Schoofs