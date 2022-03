4:7-Niederlage in Augsburg : Doppelschlag bricht Pinguinen das Genick

Nach dem dritten Gegentreffer kam Nikita Quapp ins Tor. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder unterlagen am Freitagabend bei den Panthern mit 4:7. Nach dem dritten Gegentreffer kam Nikita Quapp für Sergei Belov ins Tor. Am Sonntag ist die Mannschaft in Nürnberg zu Gast.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Die Pinguine taumeln weiter dem Abstieg aus der DEL entgegen. Bei den Panthern in Augsburg unterlagen die Krefelder mit 4:7. Nach einem schnellen 1:3-Rückstand, dem ein Torwartwechsel folgte, kämpfte sich die Mannschaft mit dem Ausgleich wieder zurück ins Spiel, doch ein Doppelschlag der Panther im zweiten Drittel innerhalb von 45 Sekunden zur 6:3-Führung brach den Pinguinen das Genick. Ihre Einstellung stimmte zwar bis zum Schluss, aber defensiv reichte die Leistung wie schon gegen Iserlohn nicht. Jetzt müssen schon am Sonntag beim Gastspiel in Nürnberg Punkte her, wenn der Abstieg nicht schon vor dem Saisonende feststehen soll.

Überraschend nicht mit nach Augsburg gefahren war U20- Nationalspieler Alex Blank. Der junge Stürmer musste am Donnerstag kurz vor der Abfahrt des Mannschaftsbusses erkrankt passen. Bei den Panthern kehrten Verteidiger John Rogl und Stürmer Thomas Trevelyan nach ihren Verletzungspausen zurück. Im Tor erhielt wie schon beim Sieg gegen Berlin Oliver Roy den Vorzug vor Markus Keller. Deshalb musste mit Ex-Pinguin Scott Valentine ein Kontingentspieler auf die Tribüne.

statistik Augsburg - Krefeld 7:4 (3:1, 3:2,1:1) Pinguine: Belov (11.Quapp) - Gläßl/Mass, Tiffels/Kulda, Hänggi – Sabolic/Lucenius/Olson, Bracco/Berlyov/Lessio, Volek/Weiss/Braun, Rutkowski,Lewandowski Zuschauer: 4197 Schiedsrichter: B. Hoppe (Bad Nauheim), A. Rantala (Neuss). Tore: 1:0 (0:41) Puempel (Gregorc), 1:1 (5:22) Berlyov (Lessio/Gläßl), 2:1 (8:10) Trevelyan (Payerl/Gregorc), 3:1 (10:34) Trevelyan (McClure/Gregorc 5-4), 3:2 (23:28) Bracco (Lessio), 3:3 (29:07) Lessio (Gläßl/Lucenius), 4:3 (32:19) Puempel (Payerl/Haase), 5:3 (34:49) McClure (Gregorc/Leblanc), 6:3 (35:34) Lamb, 6:4 (47:17) Bracco (Penalty), 7:4 (55:56) Payerl (Puempel/Bergman 5-4). Strafminuten: Augsburg 2, Krefeld 4.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Es waren gerade 41 Sekunden gespielt, da schlug es bereits im Kasten von Belov ein. Matthew Puempel traf mit einem Distanzschuss hoch ins lange Eck. Die Pinguine erholten sich von diesem frühen Rückschlag und kamen in der sechsten Minute zum Ausgleich. Maxi Gläßl hatte von der blauen Linie abgezogen, der Puck sprang Lessio an die Hose und dann genau auf den Schläger von Berlyov, der den Puck unter die Latte setzte.

Danach waren die Pinguine gut im Spiel, den nächsten Treffer erzielten aber wieder die Gastgeber. AEV-Verteidiger Gregorc hatte den Pfosten getroffen. Dominik Tiffels konnte Trevelyan nicht entscheidend stören, so dass dieser den Puck unter Mithilfe des Schoners von Belov ins Tor beförderte. Als mit Yannik Hänggi zum ersten Mal ein Krefelder auf die Strafbank musste, fälschte Trevelyan einen Schuss von McClure unhaltbar für Belov zum 3:1 ab. Trainer Igor Zakharkin stellte für Belov Nikita Quapp ins Tor, der sich über mangelnde Arbeit nicht beklagen konnte, seinen Kasten aber bis zur Drittelpause sauber hielt. Lessio verpasste Sekunden vor der Pausensirene den Anschlusstreffer, als er mit einem Alleingang an Roy scheiterte.