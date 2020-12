1:4-Niederlage : Pinguine verlieren in Wolfsburg auf der Strafbank

Bereits in dieser Szene musste Laurin Braun (re.) nach einem Zusammenprall mit dem Wolfsburger Armin Wurm und Martin Schymainski einiges einstecken. Später musste er nach einem harten Check mit einer Oberkörperverletzung verletzt vom Eis. Foto: City-Press GmbH/Mathias Renner

Krefeld Beim DEL-Auftakt in Wolfsburg mussten sich die Krefelder mit 1:4 geschlagen geben. Nach einer 1:0-Führung kassierten sie zu viele Strafen und gerieten auf die Verliererstraße. Laurin Braun musste in der 27. Minute angeschlagen vom Eis.

Zum Auftakt ihrer 27. Saison in der Deutschen Eishockey-Liga kassierten sie im Auswärtsspiel bei den Grizzlys Wolfsburg eine 1:4-Niederlage. Nach einem guten ersten Drittel und dem ersten Krefelder DEL-Treffer der neuen Eiszeit durch Neuzugang Arthurs Tyanulin drehten die Hausherren das Match im zweiten Drittel, weil sich die Gäste zu viele Strafen leisteten. Nach zwei schnellen Gegentreffern im Schlussdrittel hatte das Team von Trainer „Mike“ Svarinskis nichts mehr zu bestellen. Zu allem Übel verletzte sich Laurin Braun im zweiten Drittel und kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. Bester Krefelder war Torwart Sergei Belov, der 43 der 47 Schüsse des Gegners meisterte.

Als sich die Pinguine nach dem kurzen Abschlusstraining und einem Mittagessen um 12.30 Uhr auf den Weg in die Autostadt machten, stieg Brett Olson nicht mit den Mannschaftsbus. „Er braucht noch einige Trainingseinheiten“, sagte Sergej Saveljev. Überpünktlich traf das Aufgebot in Niedersachsen ein, wo es deutlich kühler und viel windiger war, als am Niederrhein. Aufgrund der personellen Veränderungen liefen vier komplett neue Sturmreihen auf.

statistik Wolfsburg - Krefeld 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) Pinguine: Belov - C. Braun/Sacher, Trivellato/Bull, Valitov/Bindulis, Bappert - L. Braun/Petrakov/Niederberger, Schymainsky/Postel/Tyanulin, Lessio/Blank/Buncis, Shatsky/Klöpper/Kuhnekath. Schiedsrichter: Hoppe (Nauheim) / Iwert (Harsefeld). Tore: 0:1 (14:14) Tyanulin (Postel), 1:1 (35:12) Bruggisser (Görtz/Boucher - 5:4), 2:1 (36:16) Görtz (Festerling/Bruggisser - 5:4), 3:1 (40:42) Görtz (Melchiori/Järvinen), 4:1 (44:27) Järvinen (Busch/Machacek). Strafminuten: Wolfsburg 8, Krefeld 14.

Durch reichlich Papp-Porträts von Fans der Grizzlys sah es nicht viel leerer aus, als sonst im Stadion am Allerpark. Die Pinguine kamen gleich nach 76 Sekunden in Überzahl. Obwohl der Puck gut durch die Reihen lief, sprang dabei keine gute Einschussmöglichkeit heraus. Mehr Druck auf das Tor entwickelten die Hausherren, als Christian Bull auf der Strafbank saß. Doch Torwart Sergei Belov bestätigte gleich seine guten Leistungen beim Magenta-Sport-Cup. Nach 14 Minuten vergab Laurin Braun die erste klare Torchance der Pinguine. Eine Minute später lag der Puck dann aber im Wolfsburger Kasten. Ein Zuspiel von Arthur Tyanulin auf Bull prallte im Slot von Buttons Kufe über die Linie. Sekunden vor der ersten Pause zielte Laurin Braun knapp am Tor vorbei und Alex Trivellato scheiterte an Torwart Pickard.

Wenige Sekunden waren im Mitteldrittel gespielt, da musste Belov bei einem Schuss von Järvinen in höchster Not retten. Böse an der linken Schulter erwischt wurde Laurin Braun bei einem Check von Likens, den der Krefelder nicht kommen sah. Er verschwand in der Kabine und kehrte nicht mehr aufs Eis zurück. Sein Bruder Constantin wollte seinen Bruder rächen, wurde aber von einem Linesmen gestoppt. Kurz darauf waren die Gäste für 97 Sekunden mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Doch bis auf eine Direktabnahme von Lucas Lessio, die Pickard abwehren konnte, sprang dabei nichts heraus. Die Grizzlys erhöhten den Druck und waren bis zur zweiten Pause dreimal in Überzahl. Zweimal schlug es hinter Torwart Belov ein. Erst traf der Ex-Krefelder Bruggisser mit einem seiner gefürchteten Schlagschüsse, dann nur 64 Sekunden später der Schwede Görtz mit einem Direktschuss aus der Distanz.