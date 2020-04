Die ersten Personalentscheidungen : Pinguine verlängern Vertrag mit Oskar Östlund und verpflichten Marvin Cüpper

Krefeld Die beiden Torhüter bilden in der kommenden Saison ein starkes Duo. Marvin Cüpper spielte bereits in der Deutschen Nachwuchsliga für den Krefelder EV

Nachdem die Zukunft der Krefeld Pinguine durch den Einstieg eines neuen Investors aus der Schweiz seit Mittwoch gesichert ist, haben die personellen Planungen für die neue Saison begonnen. Auf der wichtigen Torwartposition hat sich die sportliche Leitung für einen Verbleib von Oskar Östlund entschieden. Der Schwede war erst im Januar nach Krefeld gekommen und überzeugte sogleich mit starken Leistungen. In elf Einsätzen hat er eine Fangquote von 92.8 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2.82 vorzuweisen. Damit bestätigte der 28-Jährige seine konstanten Leistungen, die er zwischen 2015 und 2019 in Storhamar lieferte, auch auf DEL-Niveau. „Die wenigsten konnten im Januar nachvollziehen, warum ich nach Krefeld gewechselt bin. Es stand damals, genauso wie in den letzten Wochen, ein großes Fragezeichen vor der Zukunft der Pinguine. Ich habe immer an den Erhalt des Standorts geglaubt. Deshalb habe ich meinen Arbeitsvertrag auch um zwei Jahre verlängert. Ich hoffe, dass wir im September pünktlich in den Meisterschaftsspielbetrieb starten werden und viele besondere Momente mit unseren Fans in der Yayla Arena erleben dürfen. Momente wie den 8:2-Heimsieg gegen die Kölner Haie“, so die klare Vorstellung von Oskar Östlund.