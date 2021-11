Erst Nummer drei, jetzt Nummer eins : Krefeld Pinguine verlängern mit Torhüter Oleg Shilin

Torhüter Oleg Shilin hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der als Nummer drei eingeplante Torhüter ist inzwischen der Publikumsliebling. Und für Sportdirektor Sergey Saveljev ist er gar einer der besten Torhüter der Deutschen Eishockey Liga.

Die Krefeld Pinguine sind in der Deutschen Eishockey Liga am Freitag um 19.30 Uhr bei den Iserlohn Roosters zu Gast und empfangen am Sonntag um 19 Uhr in der Yayla-Arena Bremerhaven.

In Iserlohn stehen die Pinguine vor einem brisanten Duell. In den Reihen der Sauerländer stehen inzwischen sechs ehemalige Krefelder. Angeführt wird die Riege von Martin Schymainski und Torsten Ankert, die sogar beide das Kapitänsamt bei den Schwarz-Gelben inne hatten. In Philip Riefers steht ein gebürtiger Krefelder, der hier ausgebildet wurde, im Kader der Roosters. Die Stürmer Kris Foucault, Eugen Alanov und Travis Ewanyk vervollständigen das Sextett. Schymainski gibt bei den Sauerländern sein Debüt, nachdem er in dieser Woche seinen Vertrag bei den Pinguinen aufgelöst hat.

Noch ist nicht klar, in welcher Formation Trainer Igor Zakharkin seine Schützlinge aufs Eis schickt. Sicher dürfte aber sein, dass Oleg Shilin das Tor hütet. Die Pinguine gaben am Donnerstag bekannt, dass der 30 Jahre alte Deutschrusse auch in der kommenden Saison den Kasten hüten wird. Der Kontrakt mit dem 181 Zentimeter großen Torwart, der ursprünglich nur als Nummer drei eingeplant war, wurde vorzeitig um ein Jahr verlängert. Das ist nach dem Abgang von Schymainski auch Balsam auf die Fan-Seele, denn der Schlussmann, der oft spektakuläre Paraden zeigt, ist der neue Liebling der Fans. Verständlich, denn der Aufschwung nach dem Trainerwechsel ist auch eng mit Sihlin verbunden. Der Tormann glänzte gleich bei seinem Debüt am fünften Spieltag in Mannheim (2:3 nach Verlängerung) und half beim ersten Punktgewinn der Saison. Insgesamt stand der im russischen Omsk geborene Torwart zwölf Mal im Kader. Mit einer Fangquote von 93,1 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,68 pro Begegnung rangiert er Torhüter-Ranking auf dem neunten Platz. Sportdirektor Sergey Saveljev sagte zu der Vertragsverlängerung: „Oleg hat sich als einer der besten Torleute der Liga etabliert und wir freuen uns, dass wir seinen Vertrag bereits jetzt um eine Saison verlängern können. Die Verlängerung ist auch ein erster Schritt, unseren Kader für die kommende Saison zu verstärken.“