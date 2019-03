Krefeld Der 28-jährige Verteidiger zählte in der abgelaufenen Saison zu den besten Neuverpflichtungen der Krefelder. Trainer Brandon Reid schätzt den Amerikaner als vorbildlichen Profi, der seine Mitspieler besser macht.

In seinem ersten Jahr in der DEL bestritt Noonan alle 52 Spiele und erzielte dabei zwei Tore und gab zehn Vorlagen. Mit plus vier hat er von allen Krefelder Verteidigern die beste Plus/Minus-Bilanz, was für sein einfaches Spiel und für seine Zuverlässigkeit gerade bei der Defensivarbeit spricht. Auch bei den Angreifern ist in der Plus- Minusbilanz mit plus acht nur Daniel Pietta besser. Obwohl er mit 66 Strafminuten nach Travis Ewanyk, der 96 Strafminuten einsammelte, in dieser Statistik auf Platz zwei liegt, ist Noonan kein Raubein. Im Schnitt hat der 184 cm große und 93 Kg schwere Verteidiger gut 18 Minuten in jedem Spiel auf dem Eis gestanden. Das ist ein sehr beachtlicher Wert, wenn man berücksichtigt, dass er erst in den letzten Spielen in Überzahl Eiszeit bekam. In der Offensive kann er sicherlich noch zulegen, wie auch sein Trainer Brandon Reid findet: „Sein Offensivpotential hat er noch nicht ausgeschöpft, in diesem Bereich können wir noch eine Steigerung erwarten“. Lob erhielt er aber von seinem obersten Übungsleiter für sein Defensivverhalten: „Insgesamt ist er in der Defensive unser zuverlässigster und konsequentester Verteidiger gewesen. Darüber hinaus ist Garret ein vorbildlicher Profi, der seine Mitspieler besser macht und Situationen unter großem Druck spielerisch lösen kann.“