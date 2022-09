Viele Fehler in der Abwehr : Västeras IK zu stark für die Pinguine

Viele Fehler in der Abwehr

Krefeld Die Krefelder verloren das erste Turnierspiel in Bremerhaven mit 2:5. Den Schwarz-Gelben war die mangelnde Spielpraxis anzumerken. Torwart Sergei Belov verhinderte eine höhere Niederlage.

(hgs/JH) Die Luft an der Nordsee bekommt den Pinguinen weiter nicht gut. Nach den Auftaktniederlagen 2013 und 2016 beim „swb Energie Cup“ in Bremerhaven und in vielen DEL-Auswärtsspielen gegen die Fischtown Pinguins mussten sich die Krefelder auch gestern zum Turnier-Auftakt dem schwedischen Zweitligisten Västeras IK mit 2:5 geschlagen geben. Über 60 Minuten gesehen war der Gegner zu stark für das DEL2-Team. Allerdings war es für die Mannschaft von Trainer Leif Strömberg nach 17 Tagen ohne Spielpraxis auch schwer, den Rhythmus zu finden. Alleine Torwart Sergei Belov war es trotz einiger Wackler zu verdanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Denn seine Vorderleute offenbarten vor 20 mitgereisten KEV-Fans mangelnde Abstimmung.