3:4-Niederlage nach Penaltyschießen Torhüter Felix Bick rettet den Krefeld Pinguinen in Bad Nauheim einen Punkt

Am Morgen hatte Trainer Poss eine freiwillige Eiszeit angesetzt. Nach einem Teammeeting machten sich die Schwarz-Gelben um 13.45 Uhr auf den Weg nach Nauheim. Nicht mit im Bus saß überraschend Torjäger Josh MacDonald, der genau wie Kevin Niedenz aus dem Kader gestrichen wurde. Dafür fuhren Leon Niederberger und Edmund Junemann, der am Donnerstag noch die beiden Treffer der U-20 des KEV 81 beim 2:1-Sieg gegen Düsseldorf erzielt hatte, mit in die Kurstadt. Während Poss wie angekündigt im Tor auf Felix Bick setzte und auch die Abwehr gegenüber der Niederlage gegen Rosenheim unverändert blieb, warf der Übungsleiter im Sturm die Rotationsmaschine an und änderte alle vier Formationen. Kapitän Alexander Weiss rückte zu Philipp Kuhnekath und Christian Kretschmann. Jerome Flaake spielte mit Mike Fischer und Niederberger. Jon Matsumoto tauchte an der Seite von Matt Marcinew und Lucas Lessio auf. Den vierten Sturm bildeten Lukas Wagner, Junemann und David Cerny, für den das Spiel in Nauheim auch eine Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte war.