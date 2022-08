Neue Eiszeit beginnt : Pinguine und Fans setzen eine Duftmarke

Krefeld Bei der Saisoneröffnung war bei der neuformierten DEL2-Mannschaft und ihrern Anhängern Vorfreude auf die neue Saison zu spüren. Das Testspiel gewann die DEG vor 2809 Zuschauern mit 3:2. Krymskiy und Weiss trafen.

Die Pinguine wollen so schnell wie möglich wieder zurück in die DEL. Auch wenn es für eine Einschätzung noch viel zu früh ist, gab es am Samstag vielversprechende Ansätze. Das sah hinterher auch der neue Kapitän Alexander Weiß so, dem der Ausgleichstreffer zum 2:2 gelang: „Gegen ein DEL-Team das Spiel so eng zu gestalten, ist schon eine Erfolg. Wir haben ein gutes System, das zu uns passt. In der Vorsaison haben wir mehr abwartend und defensiv gespielt. Jetzt wollen wir den Gegner mehr unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen.“ Pech hatte er in den Schlusssekunden, als ihm bei dreifacher Überzahl beim Torschuss der Schläger zerbrach und somit der mögliche Ausgleich zum 3:3 verpasst wurde. „Besser im Testspiel als später in der DEL2“, sagte er hinterher.