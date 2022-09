Vertrag am Freitag unterschrieben : Pinguine und der KEV 81 erzielen eine Einigung

Krefeld Nach neuen Gesprächen wurde am Freitag die weitere Kooperation zwischen der GmbH und dem Stammverein besiegelt. Details wollen beide Seiten am Dienstag auf einer Pressekonferenz mitteilen.

(hgs) Die Krefeld Pinguine und der KEV 81 haben sich auf einen neuen Kooperationsvertrag für die Saison 2022/23 geeinigt und diesen am Freitagmorgen in Beisein von Elmar Schmitz, KEV81 Sportvorstand, sowie Karsten Holderberg, Geschäftsstellenleiter der Pinguine, unterzeichnet. Beide Klubs setzen damit ein positives Zeichen für den Eishockey-Standort Krefeld und bekennen sich zur Förderung junger Talente vom Niederrhein. Details zur Fortführung der Kooperation, die für die Pinguine Pflicht ist, sollen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstag genannt werden. „Wir sind froh, dass wir am Ende im Sinne des Krefelder Eishockeys noch zusammengekommen sind. Jetzt schauen wir nach vorne“, sagte Elmar Schmitz.