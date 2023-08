2:1-Erfolg nach Verlängerung Pinguine erkämpfen Derby-Sieg gegen Düsseldorf

Zum Auftakt des Seidenstadt-Cups gewannen die Krefeld Pinguine am Freitag in der Yayla-Arena vor 3178 Zuschauern, darunter etwa 300 aus Düsseldorf, gegen die DEG mit 2:1 (0:1, 1:1, 1:0; 1:0) nach Verlängerung. Die Pinguine zeigten sich vor allem in der Defensive gegenüber der Partie gegen Frankfurt (1:5) am vergangenen Samstag verbessert und hatten auch die Mehrzahl der Torchancen. Im Tor war Torwart Felix Bick ein starker Rückhalt. Damit stehen die Pinguine am Sonntag um 17 Uhr im Finale. Der Gegner wird am Samstag um 16 Uhr zwischen Bremerhaven und Bratislava ermittelt.