Zweite Derby-Niederlage innerhalb von zwei Tagen : Pinguine: Trübsal statt schöne Weihnacht

Während Travis Ewanyk auf dem Eis liegt und eine Strafe gegen Colby Genoway (Nr. 59) fordert, scheitert James Bettauer an Gustaf Wesslau. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Köln Die Krefelder unterlagen am Sonntagnachmittag beim rheinischen Rivalen Kölner Haie mit 0:3. Vor 13.510 Zuschauern verbuchten die Schwarz-Gelben erneut die meisten Torschüsse, waren aber nicht gerade vom Glück begünstigt.

Auch im zweiten Derby des Wochenendes gab es kein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die Fans der Pinguine. Nach dem 3:4 gegen die DEG mussten sich die Schwarz-Gelben am Sonntag in Köln mit 0:3 geschlagen geben und sind jetzt schon sechs Spiele ohne Sieg. Da auch Iserlohn und Nürnberg unterlagen, bleiben die Schwarz-Gelben auf einem Pre-Play-off-Platz. In einem nicht gerade packenden rheinischen Duell versuchten die Krefelder alles, ihre Energiekrise zu stoppen. Ihr Kampf und Einsatzwille wurde mal wieder nicht belohnt. Ein aberkannter Treffer, ein Pfostenschuss und eine unglückliche Strafe wegen Spielverzögerung spiegelten das aktuelle Drama wider. Am Ende war es nicht das Glück des Tüchtigen, mit dem die Haie die drei Punkte einfuhren, sondern die Pechsträhne der Pinguine. Bleibt die Hoffnung, dass es wenigstens noch am zweiten Weihnachtstag gegen Augsburg im vorletzten Heimspiel des Jahres noch ein Geschenk gibt.

500 KEV-Fans hatten sich am frühen Morgen von Uerdingen aus mit dem „Sambaschiff“ rheinaufwärts auf dem Weg in die Domstadt gemacht und sich in gute Stimmung gebracht. Bereits nach einer Stunde war das Altbier ausverkauft. Weitere 500 Anhänger der Schwarz-Gelben sorgten in der Arena für eine gute Unterstützung. Die staunten nicht schlecht, als nach dem Auftaktbully die Krefelder Sturmreihen aufliefen. Trainer Brandon Reid hatte alle vier Angriffsformationen neu zusammengestellt. Daniel Pietta gesellte sich für Kirill Kabanov zwischen Jacob Berglund und Chad Costello. Damit waren die drei besten Torschützen in einer Reihe vereint. Da sich Adrian Grygiel krank abgemeldet hatte, wurde James Bettauer als Stürmer umfunktioniert. Im Tor bekam Dimitri Pätzold wieder den Vorzug.

Am Rande Weihnachts-Heimspiel gegen Augsburg Geht es nach der Heimbilanz der Pinguine gegen Augsburg (34:14-Siege), dann müssten die Schwarz-Gelben am 2. Weihnachtstag in der Yayla-Arena beim Gastspiel der Panther gewinnen. Doch leicht werden es die Fuggerstädter den Krefeldern nicht machen. Sie gewannen ja bereits schon ihre beiden Heimspiele gegen die Pinguine mit 3:2 und 4:0. Die Schwarz-Gelben rechnen mit 5000 Zuschauern.

Statistik Köln - Krefeld 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) Pinguine: Pätzold - Lefebvre/Ankert, Trivellato/Bruggisser, Seifert/Noonan – Kabanov/Mahbod/Schymaniski, Berglund/Pietta/Costello, Saponari/Miller/Hanson, Bettauer/Ewanyk/Riefers. Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn) / Hurtik (Bad Nauheim). Zuschauer: 13.510. Tore: 1:0 (15:49) Schütz (Madaisky/F. Tiffels), 2:0 (46:32) Akeson (Ellis/Pfohl - 5:4), 3:0 (59:03) Jones (Akenson/Hanowski - Eempty-net). Strafminuten: Köln 12, Krefeld 20.

Die Pinguine kamen wie zuletzt fast immer auswärts sehr gut ins Spiel. Sie suchten ihr Heil zunächst in der Defensive und ließen auch bei zwei Unterzahlspielen nichts zu. Da auch die Haie nicht auf Offensive setzten, gab es kaum nennenswerte Torchancen. Das zeigte sich bis zur Pause auch in der Schuss-Statistik (8:6). Doch ein Schuss der Haie fand den Weg ins Tor. Weil Torsten Ankert hinter dem eigenen Tor Frederik Tiffels nicht stoppen konnte, kam Schütz an den Puck und spielte Torwart Pätzold mit einer schönen Bewegung aus (16.).

Am Ende des zweiten Drittels standen bei den Pinguine die meisten Torschüsse auf dem Konto, was auch die Überlegenheit der Gäste ausdrückte. Nur in Treffern spiegelte sich das nicht wider. Phillip Bruggisser scheiterte Sekunden nach Ablauf der ersten Krefelder Überzahlspiel an Torwart Wesslau. Die bis dahin größte Einschussmöglichkeit des Spiels hatte Greger Hanson, der im Slot freistehend am Tor vorbei zielte (33.). Selbst bei der dritten Überzahl der Haie blieb der KEV am Drücker. Philip Riefers scheiterte zunächst an Wesslau. Dann spielte der den Torwart aus, doch sein Rückhandschlenzer landete gegen den Pfosten.