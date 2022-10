Wiedersehen am Sonntag : David Trinkberger freut sich auf das Bruderduell

Krefeld Der Verteidiger der Pinguine trifft am Sonntag zum ersten Mal beim Spiel in Freiburg auf den 19 Monate jüngeren Luca. Beide stammen aus der Landshuter Eishockey-Schule. Beide telefonieren fast täglich.

Wenn die Krefeld Pinguine am Sonntag in der DEL 2 beim EHC Freiburg antreten, dann kommt es zu einem Familienduell. In den Reihen der Pinguine steht Verteidiger David Trinkberger. Der 196 Zentimeter große Abwehrspieler kam in diesem Sommer von der Düsseldorfer EG nach Krefeld. Sein 19 Monate jüngerer Bruder Luca ist ebenfalls Verteidiger und geht in Freiburg in seine dritte Saison.