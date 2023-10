Reaktion nach enttäuschenden Leistungen Krefeld Pinguine trennen sich von Trainer Blank

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter der GmbH: „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da wir Boris Blank als Menschen und Trainer sehr schätzen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und seine harte Arbeit. Die schwachen Ergebnisse und der fehlende Fortschritt in der Gesamtleistung der Mannschaft in den letzten Wochen haben uns jedoch gezeigt, dass eine Veränderung notwendig ist, um die Mannschaft in die richtige Richtung zu lenken. Herbert Hohenberger ist ein erfahrener Trainer und wird das Team kompetent leiten, während wir nach einer langfristigen Lösung suchen.“