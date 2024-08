Transfers Die Zugänge der Krefeld Pinguine in der Saison 2024/25

Für die neue Saison in der DEL2 haben sich die Krefeld Pinguine neu aufgestellt. 18 Spieler, die in der vergangenen Saison für die Krefeld Pinguine spielten, sind auch in der Saison 2024/2025 Teil der Mannschaft. Doch neben einem neuen Cheftrainer gibt es auch Neuzugänge im Team. Eine Übersicht.