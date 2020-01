Vor dem Spiel gegen Schwenningen : Pierre Beaulieu als Psychologe gefordert

Trainer Pierre Beaulieu starrt während des Spiels in München ins Leere. Die Spieler haben den Kopf nicht frei und können seine Vorgaben nicht konsequent umsetzen. Foto: Eibner-Pressefoto

Krefeld Der Trainer der Pinguine leidet bei seinem Ziel, die Mannschaft entscheidend in die Erfolgsspur zu bringen, unter den Problemen im Umfeld, die nicht nur bei den Spielern für Frust sorgen. Alle hoffen am 9. Januar auf positive Signale.

Es sind schon harte Zeiten, die Verantwortliche, Spieler, Trainer, Mitarbeiter der Geschäftsstelle und Fans der Pinguine seit Wochen ertragen müssen. Bei aller Kritik, die angesichts der teilweise schwachen Leistungen angebracht ist, sorgt die bedrohliche wirtschaftliche Situation und das drohende Aus des DEL-Standortes für Frust. Und je länger nicht feststeht, ob und wie es weitergeht, umso größer wird dieser Frust. „Die gesamte Situation ist derzeit nicht schön. Wir hoffen natürlich, dass sich auf der Gesellschafterversammlung am 9. Januar die Dinge klären. Wir müssen natürlich auch besseres Eishockey spielen. Das liegt ganz alleine an uns. Was wir spielen, ist nicht gut genug. Es sitzt keiner von uns zu Hause und denkt, es ist alles toll“, sagte Torsten Ankert am Silvestertag.

Um 5.30 Uhr war das Team aus München zurückgekehrt. „Dort haben wir das erste Drittel total vergeigt, dass darf so nicht sein. Wir sind dann hinterher gerannt. In der Drittelpause haben wir uns zusammen gerauft, wir wollten uns nicht abschlachten lassen. Wir sind dann zurückgekommen, aber das spielt keine Rolle, weil wir das erste Drittel verpennt hatten und schon 0:3 zurück lagen. Es braucht uns keiner auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ihr habt da gut gespielt. Dafür war das erste Drittel viel zu schlecht“, sagte der Kapitän.

info Kai Hospelt ist auf dem Weg der Besserung Nach der Rückkehr aus München bekam die Mannschaft zwei Tage frei. Trainiert wird wieder am Donnerstagmorgen. Stürmer Kai Hospelt trainiert nach seinem Knöchelbruch schon wieder seinen Oberkörper, hat am Donnerstag eine Kontrolluntersuchung und soll dann einen Spezialschuh, wie ihn zuletzt Martin Schymainski trug, bekommen.

Für den erfahrenen Verteidiger liegt das Hauptproblem im Kopf: „In den Heimspielen sind wir irgendwie gehemmt. Alle sind motiviert und wollen ein gutes Spiel bieten. Entweder wollen wir nicht in Rückstand geraten oder sind in einem anderen Spiel zu euphorisch. Dann bekommen wir keinen Zugriff aufs Spiel. Wir müssen jetzt sehen, dass wir die Köpfe frei bekommen. Rechnerei Richtung Play-offs ist Quatsch. Wir setzen uns am Donnerstag zusammen und analysieren die Sache. Mental wirken wir gehemmt, jeder hat Angst Fehler zu machen. Das müssen wir abstellen.“ Daher ist Pierre Beaulieu als Psychologe gefordert. Der Trainer, der die höchste kanadische Lizenz besitzt, ist um seine Aufgabe wahrlich nicht zu beneiden. „Er hat viel Positives bewegt. Die Kommunikation mit den Spielern ist sehr gut. Es fehlt die Konstanz in den Leistungen, weil die Probleme im Umfeld belasten. Die Mannschaft ist in der Lage, hinten stabil zu stehen und vorne die Chancen konsequent zu nutzen. Das hat das Spiel in Berlin gezeigt“, sagte Matthias Roos am Dienstag.

Der Geschäftsführer hofft, dass die Mannschaft bis zum 9. Januar punktet. Die Chance ist groß, denn die kommenden Gegner heißen Schwenningen, Köln, Nürnberg und Iserlohn. Wichtig sei es, besonders auf eigenem Eis zu gewinnen. Das sieht auch Kaptitän Ankert so: „Wir müssen jetzt den Kredit bei unseren Fans zurückgewinnen. In Schwenningen ist die Lage auch nicht rosig, auch wenn sie jetzt zweimal gewonnen haben. Es wird am Freitag sicher kein schönes Spiel. Es will sicher keiner einen Fehler machen. Wir müssen jetzt aber den Bock umstoßen und versuchen, aus der Scheiße zu kommen.“