Turnier in der Schweiz : Pinguine-Coach Donatelli sieht trotz Niederlage Fortschritte

Mit Servette Genf treffen die Pinguine in der Schweiz auf dem vom Papier her stärksten Gegner, der in der Vorsaison Vizemeister wurde. Zuletzt gab es in den Tests gegen Bern (1:2) und Lausanne (1:3) Niederlagen. Doch das Team gilt erneut als Titelanwärter. Als vierten Ausländer verpflichtete der Klub diese Woche den ehemaligen NHL-Spieler Valtteri Filppula. Der Finne (37) absolvierte insgesamt 1222 Spiele in der besten Liga der Welt und gewann 2008 mit den Detroit Red Wings den Stanley-Cup. Er soll am Freitag in der Schweiz eintreffen.