Nach Niederlage gegen Bremerhaven : Pinguine entlassen Trainer Brandon Reid

Krefeld Die Krefeld Pinguine entlassen Trainer Brandon Reid. Grund dafür ist das schlechte Abschneiden in der Hinrunde, weswegen die Pinguine wohl erneut die Pre-Playoffs verpassen werden.

Die Krefeld Pinguine reagieren auf die sportliche Krise und entlassen Trainer Brandon Reid. Das hat unsere Redaktion am Donnerstag aus Vereinskreisen erfahren. Wenig später folgte dann auch die offizielle Bestätigung des DEL-Klubs.

Die 2:3-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven am Mittwoch war demnach das letzte Spiel von Reid als Pinguine-Trainer. Mit 24 Punkten stehen die Pinguine zum Abschluss der Hinrunde nur auf Rang zwölf und drohen, zum dritten Mal in Folge die Pre-Playoffs zu verpassen. Zudem steckt der Club in großen finanziellen Nöten. Die Saison kann wohl zu Ende gespielt werden, aber die Zukunft des Traditionsvereins ist weiterhin ungewiss.