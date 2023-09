Vor dem Start der DEL2 Pinguine Trainer Boris Blank ist von Christian Ehrhoff begeistert

Vorhang auf zur zweiten DEL2-Saison der Krefeld Pinguine! Am Freitag kreuzen die Schwarz-Gelben ab 19.30 Uhr in Bietigheim mit den Steelers die Schläger. Also gleich zum Meisterschafts-Auftakt ein Topspiel im Unterhaus der Penny-DEL. Beide Klubs haben sich die Rückkehr in Liga eins auf die Fahne geschrieben. Die Pinguine fahren mit viel Zuversicht und Selbstvertrauen zur Eisarena Ellental in Bietigheim-Bissingen. „Ich erwarte von meinem Team eine gute Leistung. Wir brauchen einen guten Start. Gegen Köln haben wir 40 Minuten gut gespielt, darauf können wir aufbauen“, sagte Boris Blank am Donnerstag nach dem Training.