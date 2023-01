Frust nach der Niederlage Pinguine-Trainer Blank braucht Männer

Es war wohl von allem etwas, was zur Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten um Platz vier führte. Vor dem zweiten Tor der Gäste wurde Torwart Hendrik Hane der Schläger hinter seinem Tor aus der Hand geschlagen. Der nicht nur als Spielmacher, sondern auch als Torjäger verpflichtete Angreifer Kael Mouillierat leidet weiter an Ladehemmung. Er brachte den Puck selbst aus bester Position nicht am keineswegs immer sicher wirkenden Torwart Jonas Langmann vorbei. Und das notwendige Scheibenglück hatten die Pinguine, denen kämpferisch kein Vorwurf zu machen ist, auch nicht. Vielleicht spielen auch die derzeit laufenden Vertragsgespräche bei dem einen oder anderen Akteur im Hinterkopf eine Rolle. Auch am Dienstag war gleich eine Handvoll an Spielerberatern in der Yayla-Arena.