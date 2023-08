Vorbereitung auf die Saison An diesen Dingen will der Pinguine-Trainer mit seinem Team noch arbeiten

Arbeiten will der Trainer mit seinem Team in dieser Woche am Zweikampfverhalten und an spielphilosophischen und taktischen Dingen. „Wir werden die einzelnen Themen nacheinander durchgehen“, gibt Blank Einblicke in die Trainingsarbeit. Zu der Frage, ob er von einem Spieler positiv überrascht sei, wollte sich der Übungsleiter nicht äußern. „Insgesamt entwickelt sich die Mannschaft gut. Jeder hat mal einen schlechten oder guten Tag. Im Augenblick ist alles so wie ich mir das vorstelle. Der Blick ist dabei immer auf den Saisonauftakt am 15. September in Bietigheim gerichtet.“