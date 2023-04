Samstag Play-off-Spiel fünf Trainer Blank fordert mentale Stärke

Jetzt wird es sehr schwer, die Final-play-offs zu erreichen. Nicht nur physisch liegt der Vorteil beim jungen und daher frischer wirkenden Team der Towerstars. Mental müssen die Pinguine den Frust verdauen, den Sieg verspielt zu haben. Dazu wissen sie, dass drei Siege in Folge, davon zweimal auswärts, notwendig sind. „Wir brauchen mentale Stärke und müssen an uns glauben. Wir waren es selber schuld, dass wir das Spiel noch abgegeben haben. Wir dürfen jetzt mental nicht aufgeben. Wir haben im ersten Spiel in Ravensburg eine 4:2-Führung abgegeben, aber dort das zweite Spiel gewonnen. Wir wissen natürlich, dass wir gewinnen müssen, dürfen aber nicht in Panik verfallen und müssen die Ruhe bewahren“, sagte Blank am Freitag vor der Abfahrt an den Bodensee.