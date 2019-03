Saisonplanungen der Krefeld Pinguine: Torwart Staudt verstärkt Oberliga-Team

Am Rande

Die Trainer Brandon Reid und Pierre Beaulieu saßen am Mittwochvormittag in ihrer Trainerkabine und beschäftigten sich mit den Planungen für die neue Saison. Am kommenden Donnerstag fliegt Reid in seine kanadische Heimat. Beaulieu ist noch bis Mitte Mai in Deutschland, weil er in Füssen den ersten Teil seines Trainer-A-Lizenz-Lehrgangs absolviert. Danach fliegt auch er nach Kanada. Nach seiner Rückkehr steht in Füssen Teil zwei des Lehrgangs auf dem Programm. Im Juli tritt er dann zusammen mit seiner Verlobten in Italien vor den Traualtar. Am Wochenende war das Trainerduo in Dänemark und schaute sich Play-off-Spiele an. „Nach einem Jahr DEL habe ich gesehen, dass der Unterschied zwischen beiden Ligen doch größer ist als ich dachte“, sagte Reid. Mögliche Neuzugänge habe er nicht entdeckt. Am kommenden Wochenende schauen sich Reid und Beaulieu in Österreich Play-off-Spiele an.