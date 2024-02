Vor über 5000 Zuschauern Torwart Felix Bick hält den Sieg der Pinguine fest

Für die Eispiraten kam die Pause gerade recht, denn sie waren am Ende des zweiten Drittels ins Schwimmen geraten. Jetzt waren sie wieder im Bilde. Doch die erste gute Einschussmöglichkeit des Schlussdrittels hatte Marcinew, der aber am Torwart scheiterte (45.). Die Gäste drängten in der Schlussphase auf den Ausgleich. Bereits 166 Sekunden vor dem Ende nahm ihr Trainer den Torwart vom Eis. Doch mit Mann und Maus und Torwart Bick als Fels in der Brandung brannte trotz der Unterzahl für die Pinguine nichts mehr an.