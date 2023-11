Auswärtsspiel der Krefeld Pinguine Torwart Felix Bick freut sich auf die Rückkehr nach Nauheim

„Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Aber ich will in meiner Karriere noch in der DEL spielen. Das ist in Nauheim wegen des Stadions nicht möglich, aber in Krefeld. Und da die Pinguine auch wieder zurück in die DEL wollen, habe ich das Angebot angenommen“, sagte Bick am Donnerstag nach dem Training im RP-Gespräch. Den Aufstieg hat er aber noch nicht fest im Visier: „Wir müssen uns zunächst in der Hauptrunde eine gute Ausgangsposition für die Play-offs verschaffen. In dieser engen Liga wird sich alles in den Play-offs entscheiden.“