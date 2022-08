Letzter Platz in der Slowakei : Pinguine-Torwart Bittner beim Turnier ein starker Rückhalt

Krefeld Beim Turnier im slowakischen Zvolen musste sich das DEL2-Team aus Deutschland auch im dritten Spiel geschlagen geben. Bei der 0:1-Niederlage gegen den Gastgeber HKM Zvolen fehlte den Schwarz-Gelben das Glück im Abschluss.

Strömberg nahm in der Abwehr und im Angriff kleine Umstellungen vor. Pascal Zerressen und Nikonor Dobryskin tauschten in der Defensive die Plätze und im Angriff rückte Kael Mouillerat in den ersten Sturm zu Leon Niederberger und Marcel Müller. Kapitän Alexander Weiß spielte an der Seite von Zach Magwood und Davis Koch. Weil Torhüter Sergei Belov nach dem Warm-up mit einer Oberkörperverletzung passen musste, stand erneut der junge Matthias Bittner im Tor, der seine Sache am Vortag bei der 0:1 Niederlage gegen Zamky sehr gut gemacht hatte. „Ich war am Anfang nervös. Für mich war es das erste Spiel als Profi von Beginn. Das hat sich dann aber schnell gelegt. Defensiv haben wir sehr gut gespielt, die Abwehr hat mich gut unterstützt und viele Schüsse geblockt. Vorne hätten wir aber Tore schießen müssen. Ich glaube, wir waren die bessere Mannschaft und hätten den Sieg verdient gehabt“, so Bittner nach dem Spiel. Trainer Strömberg lobte Bittner: „Matthias hat stark gehalten. Wir haben hart gearbeitet und hatten eine gute Disziplin am Puck. Ich habe viele gute Sachen gesehen, wir hätten auch einige Tore erzielen müssen.“