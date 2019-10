Pinguine gastieren in Iserlohn : Torjäger Hodgman soll Trainer Reid retten

Krefeld Justin Hodgman geht in Iserlohn wieder für die Krefeld Pinguine auf Torejagd. Er soll dabei helfen, die schwarze Serie zu beenden und den wackeligen Stuhl von Trainer Brandon Reid zu stabilisieren.

Als die Krefeld Pinguine am vierten Spieltag durch den 3:1-Sieg gegen die Iserlohn Roosters das erste Sechs-Punkte-Wochenende perfekt gemacht hatten und mit acht Punkten glänzend da standen, schien es endlich wieder eine gute Spielzeit zu werden, an deren Ende zumindest die Teilnahme an den Pre-Play-offs steht. Ziemlich exakt einen Monat später sieht es duster aus. Durch neun Niederlagen in Folge wurden die Pinguine ans Tabellenende durchgereicht. Das hat zur Folge, dass der Stuhl von Trainer Brandon Reid wackelt. Sollten die Krefelder am Donnerstag (19.30 Uhr) am Seilersee in Iserlohn zum zehnten Mal das Eis als Verlierer verlassen, scheint ein Trainerwechsel trotz klammer Vereinskasse höchstwahrscheinlich.