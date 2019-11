Pinguine zu Gast in Straubing : Costello gegen Connolly im Duell der DEL-Topscorer

Beim ersten Saisonduell in Straubing traf Chad Costello nicht ins Schwarze, bereitete aber die Treffer von Grant Besse und Daniel Pietta vor. Foto: schindler/www.fotostyle-schindler.de

Krefeld Am Freitag treffen die beiden besten Punktesammler der DEL beim Spiel zwischen den Straubing Tigers und den Krefeld Pinguinen aufeinander. Trainer Brandon Reid baut Sonntag beim Heimspiel gegen Augsburg „auf die besten Fans der Liga“.

Wenn die Pinguine am Freitagabend (19.30 Uhr) in Straubing antreten, kommt es zum direkten Duell der beiden Top-Scorer der deutschen Eishockey Liga. Der Krefelder Chad Costello (9/12) und Mike Connolly (4/17) haben jeweils 21 Punkte auf dem Konto. Bester Stürmer ist Jeremy Williams (11 Treffer), der ebenfalls das Trikot der Niederbayern trägt. Dazu zählt auch noch sein Teamkollege Sven Ziegler zu den Top-Fünf der Torschützenliste. So erklärt sich schnell, warum die Tigers bisher die meisten Tore aller DEL-Club erzielten.

Angesichts dieser Durchschlagskraft will Brandon Reid seine Taktik gegenüber dem Überraschungssieg in Mannheim nicht ändern. „Wir werden wieder versuchen, die gegnerischen Stürmer nach außen zu drängen und auf Konter lauern“, sagte der Coach am Donnerstag vor der Abfahrt nach Straubing. Jacob Lagacé kehrt wieder ins Team zurück. Jeremy Welsh fällt neben Martin Schymanski weiter aus. Im Tor gibt es einen Wechsel (Rynnäs für Pätzold).

Info Enge Spiele gegen Straubing und Augsburg In Straubing liefern sich die Tigers und die Pinguine stets spannende Duelle. Fünf der jüngsten sechs Spiele wurden erst in Overtime oder Penaltyschießen entschieden. Gegen Augsburg wurden sieben der vergangenen acht Spiele durch einen Treffer entschieden. Auch das erste Duell in dieser Saison gewann Augsburg erst in der Overtime mit 4:3.

Viel Arbeit kommt auf die Special-Formationen der Schwarz-Gelben zu. Denn die Tigers belegen in der Überzahl- und Unterzahl-Tabelle jeweils Platz zwei. Ihre Fans trauen diesem überraschenden Erfolgs-Braten noch nicht so recht. Denn die Zuschauerzahlen spiegeln bisher noch nicht den Höhenflug auf Platz zwei wider. Gegen Krefeld wird aber mit über 5000 Zuschauern gerechnet.

Unter ganz anderen Vorzeichen steht am Sonntag (16.30 Uhr) das Heimspiel der Pinguine gegen Augsburg. Die Panther aus der Fuggerstadt sind zuletzt in der Tabelle nach unten durchgereicht worden (Platz 12). Da besteht zweifelsohne Erklärungsbedarf, weil gegenüber der erfolgreichen Vorsaison neben dem Trainer nur vier Spieler ausgetauscht wurden. Allerdings machte sich der lange Ausfall von Torjäger Drew Leblanc überaus negativ bemerkbar, der nach der Pause wieder einsatzbereit ist.

Die Pinguine, und ganz besonders Trainer Reid, bauen gegen Augsburg auf so eine Unterstützung von den Rängen wie zuletzt im Derby gegen die DEG: „Unsere Fans waren in diesem Spiel phänomenal. Wenn sie nach dem ersten Gegentor gegen Düsseldorf gepfiffen hätten, wäre es für uns schwierig geworden.“ Wir haben die besten Fans der Liga. Gegen Düsseldorf konntest du in der Halle dein eigenes Wort nicht verstehen.“ Besonders wenn es mal nicht läuft, müsse die Mannschaft den Rückhalt ihrer Fans spüren, um das Momentum wieder auf ihre Seite zu bekommen.“