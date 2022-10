Top-Torjäger überzeugt : „Peter ist ein Mann der klaren Worte“

Den 3M-Sturm will der neue Trainer vorerst zusammen lassen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Krefelds Top-Torjäger Marcel Müller ist überzeugt, dass Peter Draisaitl genau der richtige Trainer für die Mannschaft ist. Da vor dem Spiel am Freitag gegen Selb wenig Zeit bleibt, was zu verändern, verzichten die Spieler auf ihren freien Tag.

Wie weit die Krefeld Pinguine hinter ihrem Anspruch und der Erwartungshaltung hinterherhinken, wurde am Wochenende in den beiden Spielen bei den Eislöwen Dresden und gegen den EC Bad Nauheim mehr als deutlich. Spielerisch läuft sehr wenig zusammen. Der Offensive fehlt es an Durchschlagskraft, wenn es den Gegnern gelingt, den Krefelder 3M-Sturm auszuschalten. Der Defensive fehlt es an Stabilität und Zweikampfstärke. Auf den neuen Trainer Peter Draisaitl kommt also mehr Arbeit zu, als ihm während der Saison lieb ist. Am Sonntag nach dem Spiel sagte er, dass er die Umstellung der Reihen oder Verteidiger-Duos momentan nicht als die Lösung der Probleme sehe.

Auf die Frage, warum er sich für die Pinguine entschieden und andere Angebote abgelehnt habe, sagte er: „Gegen Ende meiner Spielerkarriere habe ich hier schon mal verhandelt. Dann habe ich hier zweimal als Traine verhandelt. Ich habe immer ein Auge auf diesen Standort gehabt, weil das hier ein guter Eishockey-Standort ist und ich immer eine gewisse Sympathie für diesen Klub habe. Jetzt kam die Anfrage, und ich fand die Herausforderung, um den Aufstieg spielen zu wollen, verlockend.“

Info Pinguine führen die Zuschauertabelle an Nach sechs Heimspielen führen die Pinguine mit einem Schnitt von 3667 Zuschauern pro Spiel die Tabelle an. Dahinter folgt Landshut (2646). Platz eins belegen sie auch in der Fairplay-Statistik mit insgesamt 75 Minuten vor Regensburg (85). Abgesackt sind die Pinguine in der Power-Play-Statistik mit nur noch 13,8 Prozent.

Draisaitl muss jetzt herausfinden, ob das Potenzial ausreicht, um den direkten Wiederaufstieg schaffen zu können. Das braucht natürlich Zeit. Bis zur Deutschland-Cup-Pause stehen noch fünf Spiele auf dem Programm, darunter gegen Ravensburg, Kaufbeuren und Kassel.

Neben Pascal Zerressen hat auch Dominik Tiffels in Köln während Draisaitls kompletter Amtszeit bei den Haien gespielt. „In seiner zweiten Saison wurde er überraschend entlassen, obwohl wir auf Platz vier oder fünf standen. Er wird bei uns sicher eine neue Philosophie reinbringen. Ich habe ihn als harten aber auch fairen Trainer kennengelernt. Ich habe ja schon vor der Saison gesagt, dass es in der DEL2 nicht einfach wird. Unser Ziel verlieren wir aber jetzt nicht aus den Augen. Es wird sich zeigen, welche Veränderungen es gibt. Der Trainer wird zunächst unsere Fehler analysieren. Dann werden wir daran arbeiten. Wer nicht zu hundert Prozent mitzieht, wird sich vielleicht mal umschauen“, erklärte der Verteidiger.

Zu den beiden Spielen vom Wochenende sagte er: „In den ersten 10 Minuten haben wir gut gespielt. Zwei Gegentore in Unterzahl sind zu viel. Nach dem 0:1 ist das Momentum gewechselt. Unser Überzahlspiel war nicht gut. Wir haben heute und auch schon in Dresden zu viele Torchancen vergeben. In der Defensive hatten wir oft keinen Zugriff und im Angriff haben wir es nicht gut gemacht. Der Sieg für Bad Nauheim war verdient. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und müssen weiter arbeiten.“