Vizemeister mit Bremerhaven Popiesch bestätigt Wechsel zu den Pinguinen

Was sich schon seit längerem angedeutet hatte, ist nun bestätigt: Thomas Popiesch wird neuer Trainer der Krefeld Pinguine. Das teilte er am Mittwoch bei der Saison-Abschlussparty der Fischtown Pinguins in Bremerhaven schweren Herzens den Fans mit. Er begründete seine Entscheidung damit, wieder näher an seiner Familie sein zu wollen. Das sei schon vor zwei Jahren sein Plan gewesen. Wann die Pinguine Popiesch, der bereits im Dezember seinen Vertrag unterschrieben hat, vorstellen werden, steht noch nicht fest.