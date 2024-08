Erster Auftritt des neuen Teams Pinguine testen gegen Füchse ihre Form

Nach fast zwei Wochen hartem Training treten die Pinguine am Freitag zum ersten Testspiel an. Sie sind ab 20 Uhr beim Kooperationspartner und Oberligist Füchse Duisburg zu Gast. Dabei werden wahrscheinlich viele KEV-Fans das Team unterstützen, die sich einen ersten Eindruck vom neuformierten Team machen wollen. Das gilt natürlich auch für die Anhänger der Füchse, die bereits 1000 Tickets im Vorverkauf abgesetzt haben. Entsprechend gut dürfte die Eishalle an der Wedau gefüllt sein.