Der vierte Heimerfolg : Pinguine stellen Weichen spät auf Sieg

Wie erwartet, standen nach der Entlassung von Leif Strömberg dessen Assistent Per Bäcklin, Sergey Saveljev und Igor Zakharkin hinter der Bande. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Im ersten Spiel nach der Entlassung von Cheftrainer Leif Strömberg gewannen die Krefelder in der Yayla-Arena gegen die Eispiraten Crimmitschau vor 2515 Zuschauern mit 5:3. Das Match begann mit einer Stunde Verspätung.

Mit einem 5:3-Erfolg gegen die Eipiraten aus Crimmitschau bauten die Krefeld Pinguine am Dienstagabend in der Yayla-Arena ihre Heimbilanz mit jetzt vier Erfolgen aus fünf Spielen weiter positiv aus. Vor 2515 Zuschauern taten sich die Schwarz-Gelben gegen die zunächst munter mitspielenden Gäste sehr schwer und stellten erst gegen Ende des zweiten Drittels die Zeichen auf Sieg. Dafür war der 3M-Sturm mit drei Treffern maßgeblich verantwortlich. Gegenüber den Spielen mit Trainer Leif Strömberg waren keine Veränderungen zu erkennen. Die Defizite in der Abwehr waren bei den Gegentreffern weiter zu sehen.

Weil die Gäste sich durch einige Staus von Sachsen bis an den Niederrhein quälen mussten, traf ihr Mannschaftsbus erst um 19.15 Uhr an der Yayla-Arena ein. So konnte die Premiere der Eispiraten in Krefeld erst um 20.30 Uhr beginnen. Wie erwartet standen nach der Entlassung von Trainer Leif Strömberg sein Assistent Per Bäcklin sowie Berater Igor Zakharkin und Multifunktionär Sergey Saveljev hinter der Bande, die mit Pfiffen von den Rängen begrüßt wurden.

Statistik Krefeld - Crimmitschau 5:3 (0:1, 4:1, 1:1) Pinguine: Belov - Tiffels/Zerressen, Riefers/Trinkberger, Söll/Bappert, Dobriskin – Weiß/Koch/Miller, Müller/Mouillierat/Magwood, Niederberger/Fischer/Krymskiy, van der Ven/Lewandowski/ Shatsky. Schiedsrichter: M. Apel (Hannover), N. Neutzer (Krefeld). Zuschauer: 2515 Tore: 0:1 (11:36) Reisenecker (Rausch), 1:1 (21:00) Weiss (Riefers/Müller 5-4), 1:2 (25:13) Lemay (Gron/Böttcher), 2:2 (29:56) Magwood (Tiffels/Mouillierat), 3:2 (36:36) Mouillierat (Müller/Magwood), 4:2 (39:56) Müller (Riefers/Magwood), 5:2 (44:49) Fischer (Zerressen/Niederberger), 5:3 (54:56) Schietzold (Scalzo/Doherty). Strafminuten: Krefeld 6, Crimmitschau 12.

Bereits nach 14 Sekunden musste ein Eispirat wegen Spielverzögerung auf die Strafbank. Die Überzahl brachte nichts ein. Danach war von müden Bus-Beinen der Gäste nichts zu sehen. Torwart Sergei Belov war bei einem Gedränge vor seinem Tor und bei einer Chance von Lemay auf dem Posten. Dann kassierten die Gäste eine Bankstrafe, aber wieder geriet Torwart Sharipov, der 20 DEL-Spiele für Nürnberg absolvierte, nicht groß in Gefahr. Erst bei einer schönen Einzelleistung von Nikita Shatsky musste er in höchster Not retten (11.). Im Gegenzug war die Krefelder Abwehr unsortiert und kassierte dabei das 0:1 durch Lemay. Bis zur Pause fanden die Pinguine keinen durchschlagenden Weg, den Gegner unter Druck zu setzen.

Auch im zweiten Drittel waren die Gastgeber früh in Überzahl. Diesmal fand der Puck dann endlich den Weg ins gegnerische Tor. Dafür sorgte Alex Weiß, der einen harten Schlagschuss von Philip Riefers abfälschte. Aber die KEV-Fans konnten sich nicht lange über den Ausgleich freuen. Denn Crimmitschau ging mit einem schön herausgespielten und unhaltbaren Treffer wieder in Führung (26.). Aber auch die Freude der knapp 50 mitgereisten Fans aus der sächsischen Kreisstadt dauerte nicht lange. Denn erneut waren die Pinguine in Überzahl erfolgreich. Zach Magwood hämmerte den Puck aus kurzer Distanz in die Maschen.

Da die Schiedsrichter sichtlich Spaß hatten, Strafminuten zu verhängen, und das teilweise sehr zweifelhaft, musste Dominik Tiffels in die Kühlbox. Aber Torwart Belov entschärfte zwei gefährliche Schüsse. Besonders wenn bei den Gäste der Franko-Kanadier Lemay auf dem Eis war, drohte Gefahr. Das galt natürlich auch für den 3M-Sturm der Pinguine, die durch den Treffer von Kael Mouillierat in der 37. Minute zum ersten Mal in Führung gingen. Für den Höhepunkt des Spiels sorgte vier Sekunden vor der zweiten Pause Marcel Müller, der mit einer tollen Einzelleistung eiskalt das 4:2 erzielte.