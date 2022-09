5:0-Erfolg gegen Regensburg : Pinguine stellen Weichen spät auf Sieg

Krefeld Bei ihrer DEL2-Heimpremiere gegen die Eisbären Regensburg taten sich die Krefelder 30 Minute schwer. Danach boten sie den 3736 Zuschauern eine ansprechende Vorstellung und gewannen mit 5:0. Belov feierte seinen ersten Shut-out.

Weil die Regensburger verspätet am Niederrhein eintrafen, obwohl sie bereits um 8.15 Uhr losgefahren waren, begann das Spiel 10 Minuten später. Beim ersten Tabellenführer der Saison, der am Freitag seinen Heimauftakt gegen Bayreuth gewonnen hatte, fehlten drei Stammspieler, darunter der amerikanischen Stürmer Kyle Osterberg. Mit zum Aufgebot gehörten Patrick Demetz und Matteo Stöhr, die vor zwei Jahren noch für die U23 des KEV spielten.

Um 18.41 fiel dann zum ersten Mal in einem DEL2-Spiel der Puck aufs Krefelder Eis. Dass ein Absteiger gegen einen Aufsteiger spielte, war in der Anfangsphase nicht zu sehen. Die Gäste hatten bis zur 10. Minute zwei gute Einschussmöglichkeiten. Auch in Überzahl sprang für die Pinguine nichts Zählbares heraus. Bis zur ersten Pause erhöhten die Schwarz-Gelben den Druck, bissen sich aber an den Eisbären die Zähne aus.