6:3 in den Play-offs Pinguine holen in Dresden den zweiten Sieg

Als die Pinguine gegen 17 Uhr nach staufreier Anreise an der Joynext-Arena in Dresden eintrafen, verschwand die Sonne nach einem schönen Vorfrühlingstag mit Temperaturen um 14 Grad hinter den Wolken. Cheftrainer Boris Blank schickte sein Team in der gleichen Aufstellung wie am Mittwoch beim 4:2-Erfolg aufs Eis. Lediglich Torwart Matthias Bittner kehrte nach auskurierter Oberkörperverletzung in den Kader zurück und nahm als Ersatztorwart auf der Bank Platz. Verteidiger Tom-Eric Bappert rückte als Stürmer in die vierte Reihe. Daniel Biggins stand als Nottorwart auf dem Spielberichtsbogen.