4:2-Sieg im siebten Spiel Pinguine stehen im Play-off-Halbfinale

Mit einer tollen Energieleistung schickten die Pinguine im Play-off-Viertelfinale im siebten Duell die Dresdener Eislöwem mit einem 4:2-Sieg in den Urlaub. Vor 6382 Zuschauern boten die Krefelder im entscheidenden Match ihre beste Leistung. Besonders im ersten Drittel kauften sie den Gästen von der Elbe den Schneid ab. Im zweiten Drittel überstanden sie eine kleine Schwächephase und retteten sich in die Pause. Danach waren sie in einem Duell auf Augenhöhe cleverer als die Eislöwen. Mann des Abends war Stürmer Odeen Tufto, der drei Treffer erzielte. Am Freitag beginnt das Halbfinale mit dem Auswärtsspiel bei den Ravensburger Towerstars. Am Sonntag geht dann das Play-off-Spektakel in der Yayla-Arena weiter.