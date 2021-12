Teil zwei der Hauptrunde beginnt : Pinguine stecken weiter im Lernprozess

Krefeld Krefelds Trainer Igor Zakharin führte nach der Niederlage gegen die Straubing Tigers mit seinen Spielern ein hartes und ehrliches Gespräch. Der Russe baut mehr auf den Teamgeist als auf individuelle Qualität.

Mit dem Heimspiel am Freitag gegen die Eisbären Berlin starten die Pinguine ihre zweite Hälfte der DEL-Hauptrunde. Die Niederlage im Heimspiel gegen die Straubing Tigers hat Igor Zakharkin mit seinem Team analysiert und aufgearbeitet. „Die Jungs haben vor diesem Spiel gedacht, dass sie stark genug sind, um weiter Erfolg zu haben“, sagte der Trainer am Mittwoch bei der wöchentlichen Pressekonferenz des Clubs.

Die mangelnde Ausbeute in Überzahl habe ihn aber schon geärgert. Ändern will er die Überzahlformationen trotzdem nicht: „Ich habe keine große Auswahl und nur diese zehn Spieler. Daher bin ich bei der Zusammenstellung begrenzt. Ich glaube, dass Umstellungen nichts bringen werden.“ Der Puck müsse noch schneller bewegt werden und die Spieler kreativer agieren: „Wir haben Spieler, die das können. Wir spielen noch zu statisch, das macht die Aufgabe für den Gegner leicht. Wir müssen nach einem Schuss schneller reagieren, um den Abpraller nutzen zu können. Wir sprechen viel mit den Spielern darüber, das ist leicht gesagt, aber schwer umzusetzen. Alle fünf Spieler müssen bereit sein, offensive Akzente zu setzen. Wir müssen auch häufiger die Möglichkeit zu einer Direktabnahme nutzen.“

Die Frage, was seinem Team fehlt, um sicher in die Play-offs zu kommen, wollte der Coach nicht deutlich beantworten: „Wenn eine Top-Mannschaft mal nicht so gut spielt, hat sie qualitativ so gute Spieler, um trotzdem zu gewinnen. Diese Spieler haben wir nicht. Wir sind nur als Team stark, wenn jeder in unserem System hundert Prozent gibt.“