Jahresrückblick 2019 : Pinguine stecken im tiefen Tal der Tränen

Die Männerfreundschaft zwischen Wolfgang Schulz und Mikhail Ponomarev hielt nicht lange. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Zum fünften Mal in Folge verpassten die Krefeld Pinguine 2019 die Teilnahme an den Play-offs. Dazu sorgte ein Streit unter den Gesellschaftern für eine bedrohliche wirtschaftliche Lage. Die Zukunft des DEL-Standortes hängt am seidenen Faden.

Von H.-G. Schoofs

„Und schon wieder keine Play-offs KEV“, schallte es von den Rängen der DEL-Eisstadien, als die Pinguine gegen Ende der Eiszeit 2018/19 auf ihrer Saison-Abschiedstour waren. Dabei befand sich die Mannschaft von Brandon Reid lange auf einem guten Weg. Der Kanadier hatte der Mannschaft eine neue DNA verliehen. Mit viel Leidenschaft, Einsatzwillen und spielerisch gutem Niveau sorgten die Krefelder in der Liga für Aufsehen. Die gegnerischen Trainer sparten nicht mit Lob für ihren Kollegen und dessen strukturiertes System.

Doch im Januar verspielte die Mannschaft mit acht Niederlagen in Folge ihren komfortablen Punktevorsprung und musste sich am Ende mit Platz elf zufrieden geben. Sie sorgte dann wenigstens noch am letzten Wochenende der Hauptrunde mit dem Derbysieg in Düsseldorf und einem Heimerfolg gegen Augsburg, bei dem sie nach einem 1:4-Rückstand das Match noch drehte und mit 5.4 n.V. gewann, für einen versöhnlichen Abschluss.

Unmittelbar nach Saisonende stellten die Verantwortlichen personelle Weichen und präsentierten einige Vertragsverlängerungen. Nur den DEL-Toptorjäger Jacob Berglund konnten sie nicht halten, den es in die russische KHL zog. Bei den Neuverpflichtungen setzte die sportliche Leitung angesichts des bescheidenen Etats wieder auf Spieler, die in ihrer Karriere zuletzt ein Tief durchlebten und in Krefeld eine neue Herausforderung suchten. Ziel war es dabei, die Durchschlagskraft im Angriff auf mehrere Schultern zu verteilen. Doch Jeremy Welsh, Jacob Lagacé und Justin Hodgman konnten die Erwartungen nicht erfüllen.

„Wir müssen den Hebel zunächst in der Abwehr ansetzen“, hatte Aufsichtsratschef Wolfgang Schulz nach Saisonende erklärt. Vorrangig ging es dabei um die Verpflichtung einer neuen Nummer 1 im Tor. Dabei wurde Sportdirektor Matthias Roos sehr früh in Finnland fündig und verpflichtete den erfahrenen Jussi Rynnäs vom Erstligisten Kärpät Oulu. Wahrlich ein Glücksgriff für die Pinguine. Die Meinung vieler Experten, dass auch die Abwehr ausreichend mit neuem Personal ausgestattet werden muss, wollten Trainer und Sportdirektor nicht teilen. Lediglich Mark Cundari fand den Weg von Berlin an den Niederrhein, der aber nach langer Verletzungspause an der Spree bei den Pinguinen bisher nicht an seine Glanzzeit in Augsburg anknüpfen konnte.

Nach vielversprechendem Saisonstart geriet die Mannschaft schnell in den Abwärtsstrudel. Den konnte Trainer Reid nicht stoppen und musste am Tag nach der enttäuschenden Vorstellung im Heimspiel gegen Bremerhaven (11. 12.) seinen Stuhl räumen. Seitdem schwingt Pierre Beaulieu das Zepter hinter der Bande. Aber auch ihm gelang es bisher nicht, das Team entscheidend in die Erfolgsspur zu führen.

Die Verpflichtung des finnischen Torwarts Jussi Rynnäs als neue Nummer eins entpuppte sich als Glücksgriff. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Die Topsturmreihe der DEL-Saison 2018/19 mit Daniel Pietta, Chad Costell (r.) und Jakob Berglund (liegt auf dem Eis). Foto: schindler/www.fotostyle-schindler.de

Mit ihrer Demo für den Erhalt des DEL-Standortes Krefeld sorgten die KEV-Fans bundesweit für Aufsehen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)