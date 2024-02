Nur noch fünf Punktspiele Pinguine starten in Dresden den Endspurt

Nach der kurzen Pause kann Greg Poss bis auf Lucas Lessio und Maximilian Adam auf alle Spieler bauen. „Wir haben im Training konsequent mit vielen Wiederholungen an unsererm System gearbeitet. Es geht in den letzten fünf Spielen um jeden Zentimeter Eis. Daher haben wir versucht, alles zu tun, um optimal vorbereitet zu sein“, sagte der Trainer am Montag. Er rechnet damit, dass man acht Punkte braucht, um in die Play-offs zu kommen. Das müsse für sein Minimalziel Platz zehn, sprich die Teilnahme an den Pre-Play-offs, reichen. Von schweren oder leichteren Spielen des Restprogramms will der Coach nichts wissen: „Das ist keine normale Liga: „Wir haben auch gegen Bietigheim verloren, das gegen uns sehr gut gespielt hat. Entscheidend ist die Tagesform.“