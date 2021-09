Eishockey in Krefeld : Pinguine-Sponsor Borgmann will „die Play-offs erreichen“

Krefeld Pinguine, Partner und Fans waren zu Gast im Autohaus, wo vor dem Saisonauftakt nicht nur locker geplaudert wurde. Der Gastgeber fasste sich ein Herz und forderte die Mannschaft heraus.

Für die Pinguine war eine große Bühne bereitet. Auf dem Podium nahmen Nachwuchshoffnung Luca Hauf, die Torjäger Jeremy Bracco und Verteidiger Arturs Kulda, Trainer Clark Donatelli und Geschäftsstellenleiter Fabian Herzog Platz. Sie wurden begrüßt von Hermann Borgmann, dessen Autohaus weitaus mehr ist als nur ein Partner und Geldgeber. Sein Vater Helmut finanzierte 1975 den Schweden Stefan Karlsson und war 1995 Mitbegründer der Pinguine-GmbH. Der Filius ist nicht nur in die Fußstapfen getreten, sondern in die Rolle prächtig hinein gewachsen und sagt, er sei „seit vielen Jahren leidenschaftlicher Sponsor“.

In der eigens hergerichteten VW-Verkaufshalle, in der Spieler, Trainer, Partner und Fans zu Gast waren, fehlte ausgerechnet der Kapitän. Martin Schymainski hatte aber keine Ausrede, sondern einen triftigen Grund: Er war am Morgen Vater von Töchterchen Clara geworden. Sein Fehlen konnten die Protagonisten aber verkraften, weitaus besser, als wenn dies am Freitag der Fall gewesen wäre, wenn es zum Saisonstart gegen die Düsseldorfer EG geht. Dass sich alle auf das Spiel freuen, ist klar. Aber nicht nur auf das Spiel, sondern vor allem auf die Fans, die erstmals seit dem 8. März 2020 wieder in die Yayla-Arena dürfen.