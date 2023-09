Spielplan, Favoriten, Teams Das müssen Sie zur DEL2-Saison mit den Krefeld Pinguinen wissen

Gespielt wird in der DEL2 zunächst in einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde. Jedes Team spielt in Hin- und Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Je nach Größe der Liga hat jede Mannschaft also 52 oder 56 Spiele zu absolvieren. Da die Bayreuth Tigers ihre Schiedsklage gegen die Lizenzverweigerung zurückgezogen haben, spielen in der Saison 2023/24 14 Teams in der DEL2. Los geht es mit der Liga am 15. September 2023. Am 3. März 2024 soll die Hauptrunde beendet sein.