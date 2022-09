Eishockey in Krefeld : Späte Kooperation trägt frühe Früchte

Jetzt passt das Transparent, das im Presseraum der Pinguine hinter Karsten Holderberg (li.), Pressesprecher Mark Thiel und Elmar Schmitz (re.) hing, zur Westparkstraße. Foto: Schoofs

Krefeld Nach der Einigung zwischen Krefeld Pinguine und dem Stammverein KEV vom vergangenen Freitag, trainierte am Dienstag Manuel Nix aus der U23 mit dem DEL2-Team. Die Förderlizenz-Regelung ist erst ab Dezember möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Zur der am vergangenen Freitag besiegelten Kooperation zwischen den Krefeld Pinguinen und ihrem Stammverein Krefelder EV gaben beide Seiten am Dienstag auf einer Pressekonferenz eine Stellungnahme ab. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es keine gravierenden Veränderungen, was den Aussagen von Karsten Holderberg, Geschäftsstellen-Leiter der Pinguine, und Elmar Schmitz, Sportvorstand des KEV, zu entnehmen war. Schwerpunkt ist nach wie vor die Entwicklung von jungen Talenten.

Es war für die vielen Kinder und Jugendlichen des KEV, die von einer Profikarriere träumen, ein Motivations-Killer, als die Nachricht von der gescheiterten Kooperation bekannt wurde. Ausgerechnet in Krefeld, wo die Chance für Talente sehr groß ist, erste Profiluft zu schnuppern, sollte es dafür keine Basis mehr geben. Zum Glück gab es dann kurz vor dem Saisonstart noch die Einigung. „Die Grundvoraussetzungen sollten halt stimmen. Jetzt bin ich froh, dass wir einen Kompromiss gefunden haben. Jetzt schauen wir nach vorne und wollen für das Krefelder Eishockey was Gutes auf den Weg bringen“, sagte Elmar Schmitz. Zu den Einzelheiten wollte er nicht viel sagen: „Die Summe im Kooperationsvertrag hat uns schon beschäftigt, die tut weh. Denn wenn wir den Leistungsstand annähernd halten wollen, muss der Etat gleich bleiben. Von Erhöhung spreche ich erst gar nicht. Wir hoffen, dass wir die Lücke, die nach wie vor noch besteht, während der Saison schließen können.“

Info Belov, Shatsky und Fischer angeschlagen Ob Trainer Leif Strömberg für das DEL2-Auftaktspiel beim EC Bad Nauheim alle Spieler seines Kaders zur Verfügung stehen, stand am Dienstag nach dem Training noch nicht fest. Torwart Sergei Belov sowie die beiden Stürmer Mike Fischer und Nikita Shatsky sind angeschlagen. Bei Fischer soll die größte Möglichkeit bestehen, dass er bis Freitag wieder einsatzbereit ist.

Auf die Frage, ob alle Punkte, mit denen der KEV nicht einverstanden war, ausgeräumt werden konnten, antwortete er: „Wir haben über alles gesprochen und sind mit den Dingen, die wir besprochen haben, zufrieden. Leider haben wir die Summe, die wir brauchen, nicht hinbekommen.“

„Für uns ist die Kooperation elementar wichtig. Als ich hier im Februar angefangen habe, sollte eigentlich schon im Januar über den Vertrag gesprochen worden sein. Ich habe dann mit Elmar Schmitz die ersten Gespräche geführt. Die Summe, die wir an den KEV zahlen sollten, war bei uns nicht so eingeplant, weil wir bei den Verhandlungen mit unseren Sponsoren gemerkt haben, dass das finanzielle Loch durch den Abstieg doch größer ist. Daher ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich wieder aufsteigen. Davon profitiert auch der KEV“, sagte Karsten Holderberg.

Bereits am Dienstag trug die Einigung erste Früchte. Denn mit dem 21-jährigen Manuel Nix aus der U23, der in der DEL2 schon für Bayreuth zum Einsatz kam, trainierte ein Stürmer bei den Pinguinen und könnte aufgrund von drohenden Ausfällen (siehe Infokasten) schon in Nauheim zum Team gehören. Für Schmitz sind auch Josh Stephens und Dustin Reich Kandidaten.

Bis junge Spieler der Pinguine in der Oberliga zum Einsatz kommen können, müssen die Partner noch bis zum 1. Dezember warten, weil die Kooperation zu spät geschlossen wurde. Denn erst dann öffnet sich wieder das Transferfenster, bei dem U24-Akteure aus der DEL2 offiziell zum KEV wechseln und dann mit einer Förderlizenz für die Pinguine ausgestattet werden können. „Der kurze Draht zwischen Elmar Schmitz und Sergey Saveljev ist jetzt hergestellt, die sich dann so wie jetzt bei Manuel Nix telefonisch austauschen werden“, erklärte Holderberg.