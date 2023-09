Krefeld Pinguine mit fünf von sechs Punkten So verhinderte Trainer Boris Blank den Fehlstart in Bietigheim

In Bietigheim waren die Pinguine in der Anfangsphase nicht präsent und wirkten so, als hätten sie gerade noch im Bus gesessen. Trainer Blank nahm direkt nach 0:2 seine Auszeit. Die Pinguine ließen danach keinen weiteren Gegentreffer zu, aber richtig in die Partie kamen sie aber erst mit Beginn des zweiten Drittels. „Wir hatten einen schweren Start. In der Auszeit hat Boris uns zunächst beruhigt und uns an unsere Stärken erinnert. In der Drittelpause in der Kabine hat er dann Klartext gesprochen und uns deutlich gemacht, dass es an der Zeit sei aufzuwachen“, verriet Kapitän Alexander Weiß, der mit den fünf Punkten zum Saisonstart zufrieden ist: „Wir haben deutlich besseres Eishockey gespielt als vergangene Saison.“