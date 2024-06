Pinguine im Sommertraining Adam und Kretschmann vor Rückkehr aufs Eis

Verteidiger Maximilian Adam und Stürmer Christian Kretschmann legen sich dabei ganz besonders ins Zeug. Wegen Schulterverletzungen erlebten sie das Saisonende von der Tribüne aus und konnten der Mannschaft in den Play-offs nicht mehr helfen. „Das war eine harte Zeit, fast schlimmer als selber auf dem Eis zu stehen“, sagt Adam, der im Spiel in Ravensburg unglücklich in die Bande geprallt ist. „Das war kein Foul, es war ein normaler Zweikampf. Ich habe es danach noch mal versucht, aber gleich gemerkt, dass in der Schulter einiges kaputt ist.“