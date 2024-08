Trainingsauftakt auf dem Eis Pinguine starten intensiv, hart und schnell

Info

Obwohl Stürmer Dennis Miller beim ersten Eistraining dabei war, spielt er in den Planungen der Sportlichen Leitung für die neue DEL2-Saison keine Rolle mehr. „Entwerder er findet was für ihn oder wir“, sagte Peter Draisaitl am Rande des Trainingsauftakts. Der Deutsch-Russe kam in der Vorsaison in 37 Spielen auf vier Treffer und drei Vorlagen.