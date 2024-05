Vorbereitung beginnt Pinguine schwitzen für den Saisonstart in der DEL2

Angeleitet werden sie dabei vom neuen Athletik-Trainer Jan Treppner. Der 30-Jährige hat diese Aufgabe zum 1. Mai bei den Schwarzgelben übernommen. „Die Jungs ziehen alle prima mit, es macht viel Spaß mit ihnen zu arbeiten“, sagt Treppner, für den Arbeit mit Eishockey-Profis Neuland ist. „Ich habe aber einen sehr guten Mentor, der mich auf die Aufgabe vorbereitet hat“, erklärt Treppner, der in der Jugend in Neukirchen-Vluyn Fußball gespielt hat. Jetzt bereitet er an sechs Tagen in der Woche die Pinguine für den Start des Eistrainings vor.