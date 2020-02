Kostenpflichtiger Inhalt: Rettung in letzter Sekunde : Pinguine-Fans können aufatmen

Für viele KEV-Fans stand fest, dass die Pinguine nur ohne die ECE eine Zukunft haben. Sie erwarten jetzt einen Neustart in sportlich erfolgreichere Zeiten. Foto: Lammertz

Krefeld In letzter Sekunde vor der drohenden Insolvenz übertrug die Energy Consulting und ihr Ex-Geschäftsführer Mikhail Ponomarev am Montagabend ihre Anteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH an den Gesellschafter Dirk Wellen.