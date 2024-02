Hauptrunden-Finale Showdown für die Krefeld Pinguine

Gerade dieses Duell gegen die Mannschaft aus der Spielestadt könnte ein echtes Endspiel um einen Platz in den Top-Sechs und damit um die direkte Play-off-Qualifikation sein. Ab da führt der Weg über zwei Best-of-Seven-Serien bis ins Finale um den Titel. Es ergibt keinen Sinn, vor den letzten beiden Punktspielen der Krefelder am Freitag (19.30 Uhr) bei den Selber Wölfen und am Sonntag (18.30 Uhr) beim großen Showdown der Hauptrunde den Rechenschieber zu bemühen. Das gilt auch für die beiden Gegner. Während den Oberfranken die Teilnahme an den Play-downs droht, wollen die Ravensburger den Sturz in die Pre-Play-offs verhindern. Mehr Spannung und Brisanz geht vor einem Punktspiel kaum.